Valcareggi: "Zerbin, convocato da Mancini, si giocherà le sue chance con Spalletti" (Di sabato 28 maggio 2022) Furio Valcareggi, agente FIFA, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/tv. Queste le sue parole: "Zerbin? Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assist, il Frosinone lo ha valorizzato e l'università a Napoli la può fare. -afferma Valcareggi - Tre anni in C sono un gran test, una gavetta seria, a Frosinone ha giocato tutte le gare. La convocazione di Mancini è un premio, si sente fiero ed orgoglioso e lo siamo tutti noi. -prosegue Valcareggi - Il futuro di Zerbin? Ovviamente Alessio partirà col Napoli per Dimaro, si giocherà le sue chance con Luciano Spalletti, che è un allenatore tra i primi 5-6 d'Europa. Staremo al suo giudizio.

