Ucraina, ultime notizie. Macron e Scholz chiamano Putin: cessate il fuoco immediato. Il presidente russo: pronti a riprendere il dialogo (Di sabato 28 maggio 2022) Continua ad aggravarsi il bilancio del conflitto, con le autorità ucraine che stimano 242 bambini uccisi e almeno 440 feriti dall’inizio della guerra. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aggirare le sanzioni inflitte dagli occidentali, mentre proseguono sia l’offensiva (bombardamenti senza sosta per 4 ore sulla regione di Sumy) che la sperimentazione di nuovi dispositivi:?il ministero della Difesa russo ha riferito di un test del missile ipersonico Zircon nel mare di Barents Leggi su ilsole24ore (Di sabato 28 maggio 2022) Continua ad aggravarsi il bilancio del conflitto, con le autorità ucraine che stimano 242 bambini uccisi e almeno 440 feriti dall’inizio della guerra. Ilucraino Zelensky accusa la Russia di aggirare le sanzioni inflitte dagli occidentali, mentre proseguono sia l’offensiva (bombardamenti senza sosta per 4 ore sulla regione di Sumy) che la sperimentazione di nuovi dispositivi:?il ministero della Difesaha riferito di un test del missile ipersonico Zircon nel mare di Barents

