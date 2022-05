Torino, un portiere si allontana (Di sabato 28 maggio 2022) Pierluigi Gollini è sempre più lontano dal Torino. La società granata è alla ricerca di un nuovo numero uno in vista... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Pierluigi Gollini è sempre più lontano dal. La società granata è alla ricerca di un nuovo numero uno in vista...

flckrmvind : su tiktok surreali usano i filtri per comporre squadre di calcio immaginarie e inseriscono mbappe come portiere preso dal torino - Cagliari_1920 : Futuro Cragno, il Torino cercano un portiere affidabile: le ultime #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Futuro Cragno, il Torino cercano un portiere affidabile: le ultime - sportli26181512 : Torino, per Milinkovic-Savic ipotesi cessione all'estero: Un anno fa, di questi tempo, Davide Vagnati scommetteva s… - CalcioNews24 : Mercato Toro, da Gollini a Cragno: i granata cercano un portiere affidabile -

Torino, per Milinkovic - Savic ipotesi cessione all'estero Commenta per primo Un anno fa, di questi tempo, Davide Vagnati scommetteva su Vanja Milinkovic - Savic come portiere titolare del Torino . Scommessa persa. L'estremo difensore serbo, che in precedenza mai aveva convinto, dopo una buon inizio di campionato si è perso e ha iniziato a commettere errori in ... Italia Under 21: convocato Turati per le qualificazioni europee Tra i 26 convocati c'è anche Stefano Turati, portiere classe 2001 del Sassuolo, che è stato ... Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna)... Tuttosport PORTIERI, Terracciano discuterà il rinnovo. Drago... In attesa di capire chi sarà il primo portiere a difendere la porta della Fiorentina la prossima stagione, la società viola può contare sul fatto che si sa già ... Giro di portieri in Serie A: chi prenderà il Toro Nelle ultime ore si stanno accusando due portieri molto corteggiati: il 2000 Carnesecchi per circa 15 milioni di euro passerà dall'Atalanta alla Lazio, mentre Gollini sembra destinato ... Commenta per primo Un anno fa, di questi tempo, Davide Vagnati scommetteva su Vanja Milinkovic - Savic cometitolare del. Scommessa persa. L'estremo difensore serbo, che in precedenza mai aveva convinto, dopo una buon inizio di campionato si è perso e ha iniziato a commettere errori in ...Tra i 26 convocati c'è anche Stefano Turati,classe 2001 del Sassuolo, che è stato ... Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (), Emanuel Vignato (Bologna)... Toro, le priorità: portiere, centrale e trequartisti. E spunta Omeragic In attesa di capire chi sarà il primo portiere a difendere la porta della Fiorentina la prossima stagione, la società viola può contare sul fatto che si sa già ...Nelle ultime ore si stanno accusando due portieri molto corteggiati: il 2000 Carnesecchi per circa 15 milioni di euro passerà dall'Atalanta alla Lazio, mentre Gollini sembra destinato ...