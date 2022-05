Schiaffo all’Anpi e al Pd: CasaPound a Roma in un tripudio di tricolori (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 – CasaPound scende in piazza contro il governo Draghi. Il popolo delle tartarughe frecciate si è ritrovato davanti la sede di via Napoleone III, per l’occasione addobbata con bandiere e striscioni con gli slogan del movimento. Di fronte ai numerosi sostenitori di CasaPound sono intervenuti il presidente Gianluca Iannone, il responsabile del Blocco Studentesco Sergio Filacchioni e il portavoce nazionale Luca Marsella. La giornata si è svolta in tranquillità, con una grande partecipazione dei militanti del movimento. Al termine del comizio i partecipanti hanno intonato l’inno d’Italia. Iannone: «CasaPound acquista una nuova forma, diventa un palazzo parlante» Ad aprire le danze è stato il presidente di CasaPound, Gianluca Iannone. Ha parlato direttamente da una finestra, ironizzando: «Già leggo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022), 28 –scende in piazza contro il governo Draghi. Il popolo delle tartarughe frecciate si è ritrovato davanti la sede di via Napoleone III, per l’occasione addobbata con bandiere e striscioni con gli slogan del movimento. Di fronte ai numerosi sostenitori disono intervenuti il presidente Gianluca Iannone, il responsabile del Blocco Studentesco Sergio Filacchioni e il portavoce nazionale Luca Marsella. La giornata si è svolta in tranquillità, con una grande partecipazione dei militanti del movimento. Al termine del comizio i partecipanti hanno intonato l’inno d’Italia. Iannone: «acquista una nuova forma, diventa un palazzo parlante» Ad aprire le danze è stato il presidente di, Gianluca Iannone. Ha parlato direttamente da una finestra, ironizzando: «Già leggo ...

