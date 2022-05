Sainz: 'Credevo nella pole, pioggia o sole sarà ok per noi' (Di sabato 28 maggio 2022) Battere questo Charles Leclerc sarebbe stato difficilissimo, ma Carlos Sainz avrebbe voluto comunque provarci. Invece, essersi trovato Sergio Perez di traverso al Portier glielo ha impedito, oltre all'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Battere questo Charles Leclerc sarebbe stato difficilissimo, ma Carlosavrebbe voluto comunque provarci. Invece, essersi trovato Sergio Perez di traverso al Portier glielo ha impedito, oltre all'...

Advertising

autosprint : #Sainz: 'Credevo nella pole, pioggia o sole sarà ok per noi' - News - LucAnnaRomano : @MaurizioVoltini @Seby_5_ Si si, erano in 2 situazioni personali totalmente diverse. Resta che Sainz non ha colpe p… - heavy_il : @Ilariahhhhh Credevo fosse riferito a Charles. Su Sainz concordo. Sbaglia tanto anche perché ha troppa pressione addosso - marco_vaudo : #BarcelonaGP #SkyMotori #SpanishGP #F12022 Peccato per sainz. Una delusione. Credevo fosse più concreto invece… - Curci_Andrea : @F1Carcarla Ah ok, credevo riguardasse Sainz. -