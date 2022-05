Ruud agli ottavi al Roland Garros | Sonego ko in 5 set

(Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Casperdel, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo, n.35 del ranking e 32 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 1-6, 6-4, 6-3.affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 12 del tabellone, che ha eliminato il belga David Goffin con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Luxgraph : Roland Garros, Sonego si batte ma agli ottavi ci va Ruud - messina_oggi : Ruud agli ottavi al Roland Garros, Sonego ko in 5 setPARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Casper Ruud agli ottavi del Rol… - Tennis_Ita : Roland Garros, Sonego si illude: Ruud vince al quinto set ed è agli ottavi - anto_galli4 : RT @Ernesto32919298: #RolandGarros Onore ai nostri giovani nel torneo più importante sul rosso. #Sinner vabbé! Un mostro. Ma la Trevisan e… - Franz46809671 : #Sonego straordinario: 2 a 1 su #Ruud. Il tennis italiano non si può lamentare: potremmo averne 4 agli ottavi del… -

... perché un glaciale e pragmaticoha pian piano ritrovato il suo tennis concreto; il tutto pungendo nei momenti giusti e portando a casa la partita. Il norvegese sfiderà Hubert Hurkacz...Il norvegese vince il primo, poi subisce la reazione del piemontese ma alla vince 3 - 2 PARIGI (FRANCIA) - Casperottavi del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo Sonego, n.35 ...Eliminato Lorenzo Sonego: Il numero 35 del mondo e 32 del seeding cede al norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ...L'altoatesino si libera di McDonald e vola per il terzo anno di fila agli ottavi, dove affronterà Rublev. L’altoatesino si impone 6-3, 7-6(6), 6-3. Non riesce invece l’impresa a Lorenzo Sonego, eroico ...