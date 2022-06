Pensioni 2022 l’editoriale: facciamo questa riforma previdenziale (Di sabato 28 maggio 2022) La Commissione Europea a causa dell’incertezza per le prospettive economiche nel contesto della guerra in Ucraina e degli aumenti senza precedenti dei costi dell’energia ha sospeso gli obblighi del patto di stabilità anche per l’anno 2023. Era abbastanza prevedibile che ciò accadesse dopo tre anni di pandemia che ha causato solo in Italia oltre 166.000 decessi e centinaia di migliaia di posti di lavoro persi e con gli effetti devastanti di una guerra nel cuore dell’Europa che, oltre alle migliaia di vittime nella martoriata Ucraina, ha determinato un raddoppio dei costi dell’energia e un’inflazione schizzata al 6,5%. Per la verità Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione Europea, ha subito affermato che non è un “liberi tutti” e che la Commissione continuerà a fornire orientamenti di bilancio per gli stati membri ma è ovvio che, almeno per il 2023, ogni Paese avrà più margine ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 28 maggio 2022) La Commissione Europea a causa dell’incertezza per le prospettive economiche nel contesto della guerra in Ucraina e degli aumenti senza precedenti dei costi dell’energia ha sospeso gli obblighi del patto di stabilità anche per l’anno 2023. Era abbastanza prevedibile che ciò accadesse dopo tre anni di pandemia che ha causato solo in Italia oltre 166.000 decessi e centinaia di migliaia di posti di lavoro persi e con gli effetti devastanti di una guerra nel cuore dell’Europa che, oltre alle migliaia di vittime nella martoriata Ucraina, ha determinato un raddoppio dei costi dell’energia e un’inflazione schizzata al 6,5%. Per la verità Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione Europea, ha subito affermato che non è un “liberi tutti” e che la Commissione continuerà a fornire orientamenti di bilancio per gli stati membri ma è ovvio che, almeno per il 2023, ogni Paese avrà più margine ...

