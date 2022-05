MotoGP | prosegue il calvario di Marc Marquez Nuova operazione e un fisico che non sarà più quello di prima

(Di sabato 28 maggio 2022) Un nuovo stop per. La notizia è di quelle che non lascia indifferenti, ma un sentore c’era già stato. Quel braccio destro continua a far male e da quel maledetto incidente di Jerez del 2020 tanto è accaduto: recuperi eccessivamente lampo, tante operazioni, infezioni e unche, tornato in sella alla Honda, non è mai stato veramente lui, salvo alcuni rari casi nei suoi “feudi”. Il pensiero va alla tappa di Austin e del Sachsenring. La novità è la seguente: dopo il GP Italia (11° oggi nelle qualifiche), lo spagnolo volerà negli Stati Uniti per subire un nuovo intervento al braccio destro, precisamente all’omero. Si tratta della quartadal crash del 19 luglio 2020. Unper, citando anche gli episodi di diplopia che lo hanno molto condizionato ...

