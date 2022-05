Golf, Dutch Open: terzo posto per Migliozzi, ad un solo colpo da Perez e Wallace (Di sabato 28 maggio 2022) Nel terzo round del Dutch Open, in Olanda, Guido Migliozzi continua la sua rimonta fino alla terza posizione, con un parziale di 70 (-2) su un totale di 207 (69 68 70, -9). Ad un solo giro dal termine della competizione, il vicentino è distante un solo colpo dalla vetta occupata dal francese Victor Perez (67 70 69) e dall’inglese Matt Wallace (69 67 70), entrambi in testa con 206 (-10). Per quel che riguarda gli altri azzurri, Lorenzo Gagli è 22esimo con 213 (68 73 72, -3). Più indietro Edoardo Molinari, 37/o con 215 (73 70 72, -1), Francesco Laporta, 46/o con 216 (71 71 74, par) e Andrea Pavan, 63/o con 222 (67 74 81, +6). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Nelround del, in Olanda, Guidocontinua la sua rimonta fino alla terza posizione, con un parziale di 70 (-2) su un totale di 207 (69 68 70, -9). Ad ungiro dal termine della competizione, il vicentino è distante undalla vetta occupata dal francese Victor(67 70 69) e dall’inglese Matt(69 67 70), entrambi in testa con 206 (-10). Per quel che riguarda gli altri azzurri, Lorenzo Gagli è 22esimo con 213 (68 73 72, -3). Più indietro Edoardo Molinari, 37/o con 215 (73 70 72, -1), Francesco Laporta, 46/o con 216 (71 71 74, par) e Andrea Pavan, 63/o con 222 (67 74 81, +6). SportFace.

