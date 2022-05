Fiorentina, Duncan furioso: 'Umiliato e discriminato dal Ghana' (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE - Attraverso una lettera che la Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito, Alfred Duncan ha comunicato che lascerà la nazionale del Ghana . " È giunto il momento di salutare la Nazionale. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE - Attraverso una lettera che laha pubblicato sul proprio sito, Alfredha comunicato che lascerà la nazionale del. " È giunto il momento di salutare la Nazionale. Il ...

