Edoardo Tavassi si fa rasare i capelli: la reazione della figlia di Guendalina (Di sabato 28 maggio 2022) Il sacrificio di Edoardo Tavassi Ieri sera protagonista della nuova diretta de L’Isola dei Famosi 16 è stato senza dubbio Edoardo Tavassi. Come sappiamo solo qualche giorno fa il naufrago ha deciso di continuare il suo percorso in Honduras, dopo aver saputo del prolungamento del reality, mentre sua sorella Guendalina ha scelto di fare rientro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 28 maggio 2022) Il sacrificio diIeri sera protagonistanuova diretta de L’Isola dei Famosi 16 è stato senza dubbio. Come sappiamo solo qualche giorno fa il naufrago ha deciso di continuare il suo percorso in Honduras, dopo aver saputo del prolungamento del reality, mentre sua sorellaha scelto di fare rientro L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

disagio_tv : La figlia di Guendalina in lacrime mentre Edoardo Tavassi si fa rasare i capelli a zero. - zazoomblog : Edoardo Tavassi cambio look choc all’Isola. Rasato in diretta da Carmen Di Pietro - #Edoardo #Tavassi #cambio #all… - blogtivvu : Edoardo Tavassi si rasa a zero all’Isola: la reazione della figlia di Guendalina #isola - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Isola Carmen Di Pietro taglia i capelli a Edoardo Tavassi - zazoomblog : Edoardo Tavassi si rasa la testa e la scena turba sua nipote che piange davanti la tv - #Edoardo #Tavassi #testa… -