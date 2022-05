E' tornata sugli schermi con "Marcel!" di Jasmine Trinca e ci racconta di una ragazza cresciuta a Testaccio sotto i bombardamenti, diventata attrice "suo malgrado" (Di sabato 28 maggio 2022) «Quando rifiuto il pane, spiegando: “Non mangio idrocarburi?”. E quando chiedo a Gassman: “Che vor di’ orgasmo? Io me credevo che voleva di’ prescia (fretta)?”. E lo “schiumante”? (la risata di Giovanna Ralli è fragorosa). I personaggi li lascio sul set, ma la Elide di C’eravamo tanto amati – tenera, struggente – l’ho portata a casa, sta con me, ho la fotografia in camera: la mattina non vedevo l’ora di andare al trucco e mettermi i denti finti e quell’imbottitura-scafandro (dovevo sembrare di 80 chili!)». Giovanna Ralli: i set, i ritratti, i compagni d’avventura guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) «Quando rifiuto il pane, spiegando: “Non mangio idrocarburi?”. E quando chiedo a Gassman: “Che vor di’ orgasmo? Io me credevo che voleva di’ prescia (fretta)?”. E lo “schiumante”? (la risata di Giovanna Ralli è fragorosa). I personaggi li lascio sul set, ma la Elide di C’eravamo tanto amati – tenera, struggente – l’ho portata a casa, sta con me, ho la fotografia in camera: la mattina non vedevo l’ora di andare al trucco e mettermi i denti finti e quell’imbottitura-scafandro (dovevo sembrare di 80 chili!)». Giovanna Ralli: i set, i ritratti, i compagni d’avventura guarda le foto ...

IaIibIue_ : Sono appena tornata dal salone ma ci sono gli sconti sugli Oscar Mondadori e a me purtroppo interessano e anche molto - sparklewithme22 : andata in uni per seguire un corso e passare pranzo con un amico e mi sembra di essere tornata più a respirare, anc… - erenjaegurt : RAGA SONO TORNATA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAHA MI HANNO SEGNALATA PER UN T… - wakuseiIoop : ieri abbiamo camminato boh mezza giornata tornata a casa mi sono messa sugli esami che dovevo finire di consegnare… - Clod40206547 : RT @AbracaBarna: @serracchiani Guarda che CPI e FN, furono ammesse alla scorsa tornata elettorale nazionale. Ma di cosa vai cianciando? Cap… -