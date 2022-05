VIDEO / Delirio a Trigoria: festa, tuffi in piscina e fuochi d’artificio (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la sfilata in città, la festa della Roma per la vittoria della Conference League è proseguita a Trigoria tra musica e tuffi in piscina Leggi su golssip (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la sfilata in città, ladella Roma per la vittoria della Conference League è proseguita atra musica ein

Advertising

angelomangiante : Oggi è così. Delirio. ?? This is football. ? Live @SkySport ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Roma, delirio a Trigoria: festa, tuffi in piscina e fuochi d’artificio - Mediagol : VIDEO Roma, delirio a Trigoria: festa, tuffi in piscina e fuochi d’artificio - maespo69 : RT @MarcoJuric: #ASRoma, scoppia il delirio in sala stampa. #Mourinho festeggiato e portato via dai calciatori #UECLfinal #RomaFeyenoord ht… - NiccoloConversi : Un bellissimo delirio ieri pomeriggio al Circo Massimo alla festa con i giocatori @OfficialASRoma per la vittoria d… -