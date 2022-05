UeD | Lascia per sempre lo studio | “Il discorso è chiuso” | la dama non ha più speranze

(Di venerdì 27 maggio 2022) Caos nellodi UeD dopo quanto accaduto nel corso delle ultime puntate: il cavaliere è deciso are peril programma Addio ad Uomini e Donne (screenshot Witty)Mancano ormai pochissime puntate all’ultimo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi si prepara a regalare ancora alcuni colpi di scena. Tra questi anche l’imminente addio del cavaliere Marco Alabiso che ha per alcune settimane corteggiato Ida Platano. Le cose tra i due non sono andate benissimo anche perché laha scelto di chiudere la loro frequentazione. Secondo il cavaliere, la scelta della Platano è senza dubbio legata al ritorno di Riccardo Guarnieri che ha conquistato ancora una volta l’attenzione della. Visti i sentimenti della donna, Marco sembra ormai deciso a non riprovarci e ...

Infatti, questo è ovvio visto che la Aversano non è neppure presente in studio!: Riccardo e Ida,... Dopo tale discussione, il Guarnierilo studio, in quanto non riesce a trattenere le lacrime ...Oggi a, Maria apre la puntata annunciando di volere al centro studio la new entry. A questo ... Dopo che Fabio la colpisce toccando il tasto del 'botulino', Tina siandare a forti insulti: '... Uomini e donne, anticipazioni maggio: la scelta di Luca, Gemma forse lascia il programma Per lei aveva lasciato in panchina le due storiche corteggiatrici Lilli e Soraia, sulle quali è tornato anche dopo aver eliminato Aurora. Quest’ultima è stata solo un abbaglio Luca ha solo inciampato ...Oggi l'opinionista avrebbe creato sicuramente il caos di fronte a certe scene, mentre la Galgani torna finalmente al centro studio ...