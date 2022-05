Spread Btp - Bund: chiude in aumento a 193,6 punti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso la seduta di fine settimana a 193,6 punti, in aumento rispetto ai 189,5 punti del giorno precedente. Il rendimento del decennale italiano ha terminato al 2,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Il differenziale tra Btp eha chiuso la seduta di fine settimana a 193,6, inrispetto ai 189,5del giorno precedente. Il rendimento del decennale italiano ha terminato al 2,...

Frenano i prezzi USA. Borse europee in rally In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +194 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,90%. Tra gli indici di Eurolandia in evidenza ...