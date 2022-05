Sconcerti | “Koulibaly? Se arrivassero offerte importanti non vedo perché non cederlo”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’editorialista del Corriere della Sera Marioè intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni così come riportate da TuttoNapoli. Su. Senzail Napoli non giocherebbe in 10, avrà già sott’occhio un grosso difensore. Il nuovo modo di essere tifosi è avere fiducia nelle società, che hanno molta più competenza della gente normale. Non si può discutere nome su nome e partenza per partenza. Credo che la società abbia un progetto. Se dovessero arrivarepernonnon. In quel ruolo i giocatori li trovi, sono sempre per lasciare le società giudicare, mentre tocca a noi avere fiducia. Su ...