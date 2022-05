Advertising

DiMarzio : #SerieA, @OfficialUSS1919 | Le emozioni per il finale di stagione, il mercato estivo, #Cavani, #Ribery e #Nicola: p… - robertopontillo : Davide Nicola ha rinnovato il contratto con la Salernitana. Accordo fino al 2024. #Salernitana - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Nicola: “Un onore lavorare con Sabatini. Con l’Udinese ho pensato…” - Mediagol : Salernitana, Nicola: “Un onore lavorare con Sabatini. Con l’Udinese ho pensato…” - roccogarramone2 : RT @anperillo: ?? Davide #Nicola ha vinto il #PremioPanini quale miglior allenatore della #SerieA 2021/22. Mai riconoscimento più meritato.… -

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie di davide -- calcio salvezza - serie ...Salerno . Da più parti si è detto che l'intesa tra Davidee lava soltanto ratificata. Ma, per il momento, manca ancora l'ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo l'allenatore del cavalluccio marino è stato ...Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha ricevuto il premio Panini - The Coach Experience. Queste le dichiarazioni del tecnico granata, raccolte da TuttoSalernitana.com: "Sono qui per rappresen ...Con Nicola, possibilmente: “Quando al primo allenamento l’ho sentito incitare un giocatore a marcare l’avversario. Salernitana, Sabatini: “Resto qui, mi amano e ne ho bisogno”. by Mattia Zucchiatti. W ...