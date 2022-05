Russia, si rifiutano di andare a combattere in Ucraina: 115 soldati licenziati (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Almeno 115 soldati della Guardia nazionale russa (Rosgvardia) sono stati licenziati per aver rifiutato di partecipare all’operazione militare speciale in Ucraina, è emerso dopo che il tribunale di Nalchik, nella regione del Kabardino-Balkaria, nel Caucaso, ha respinto in blocco il ricorso che avevano presentato insieme contro il provvedimento. Il pronunciamento del tribunale è stato pubblicato sul sito web della corte. Il giudice sancisce che i soldati sono stati licenziati per giusta causa dopo “aver rifiutato di eseguire un incarico ufficiale” per combattere in Ucraina e invece essere tornati alla loro base di Nalchik. L’avvocato difensore dei soldati, Andrei Sabinin, ha denunciato “la velocità senza precedenti” con cui il tribunale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Almeno 115della Guardia nazionale russa (Rosgvardia) sono statiper aver rifiutato di partecipare all’operazione militare speciale in, è emerso dopo che il tribunale di Nalchik, nella regione del Kabardino-Balkaria, nel Caucaso, ha respinto in blocco il ricorso che avevano presentato insieme contro il provvedimento. Il pronunciamento del tribunale è stato pubblicato sul sito web della corte. Il giudice sancisce che isono statiper giusta causa dopo “aver rifiutato di eseguire un incarico ufficiale” perine invece essere tornati alla loro base di Nalchik. L’avvocato difensore dei, Andrei Sabinin, ha denunciato “la velocità senza precedenti” con cui il tribunale ...

