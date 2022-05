Referendum | tour Lega a Benevento

Advertising

riviera24 : Referendum, a Ventimiglia anche la Lega per il tour “Cambiamo la Giustizia” - Riviera24 - AgenziaOpinione : LEGA – TRENTINO * REFERENDUM: « IL 27 MAGGIO A LEVICO TERME TOUR “CAMBIAMO LA GIUSTIZIA” , I PARLAMENTARI TURRI – S… - emmarxpol : @valy_s @DmytroKuleba Vogliamo organizzare un tour e promuovere un referendum se sono più gravi le morti.dei bambin… - GazzettaSalerno : Referendum: martedì 24 a Salerno anche la Lega per il tour “Cambiamo la Giustizia” . - FratellidItalia : RT @DelmastroAndrea: Continua il tour nelle Marche per parlare del referendum sulla Giustizia. ??Alle 16.00 a Corridonia ??Alle 17.30 a Tolen… -

ItaliaLavoroTv

Si svolgerà il 27 maggio a Benevento alle ore 16.30, presso il Palazzo Paolo V - corso Garibaldi 145, l'evento "Una giustizia giusta al servizio dei cittadini" per dire Sì aipromossi da Lega e Partito Radicale. Il dibattito sarà introdotto dall'avvocato Luigi Bocchino. In seguito interverranno gli avvocati Giulia Ocone, Silvio Falato, Alberto Mignone, Clemente ...Da lì, neldi presentazione de "Il mostro", parte il Renzi showman, in splendida forma, che ... "Pubblicarono una foto di una piazza piena di gente a sostegno del sì ale spiegarono che ... ITALIANI ALL'ESTERO - REFERENDUM - ON.BILLI(LEGA/ESTERO) A MANCHESTER : "GRANDE INTERESSE COMUNITA' SU REFERENDUM. TOUR EUROPEO PER CHIARIRE QUESITI REFERENDARI - BUON LAVORO CONSOLE COR Il leader del carroccio Matteo Salvini comincia a crederci veramente in questi referendum e a partire da questo fine settimana i leghisti lucani saranno infatti impegnati in un tour in puro stile ...Quebec chamber stood out for its unanimous support for Catalonia at the time of the 2017 independence referendum ...