ndennità spettante agli assistenti amministrativi | ancora una volta tocca ai giudici imporre il rispetto dei diritti dei lavoratori

Advertising

Ipsoa

Inps, in arrivo 2.215 euro per 24 mesi: cos'è l'indennità antitubercolare Ma cos'è l'i... l'Inps erogherà i seguenti importi: 13,73 euro , indennità giornalieraagli assistiti in ...Inps, in arrivo 2.215 euro per 24 mesi: cos'è l'indennità antitubercolare Ma cos'è l'i... l'Inps erogherà i seguenti importi: 13,73 euro , indennità giornalieraagli assistiti in ... Bonus 200 euro: a chi spetta e come gestirlo in busta paga