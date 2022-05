Advertising

Fiorentinanews : #Montella: 'Prima o poi mi piacerebbe tornare in Italia. #Mourinho è un vincente' #Fiorentina -

Calciomercato.com

... De Zerbi succede a Cesare Prandelli, Walter Mazzarri, Vincenzo, Carlo Ancelotti, ... Mitra tanti anni essere ricordato come Bearzot, che non è ricordato solo per aver vinto un ...Il Barcellona ha pagato 5 milioni per liberare Xavi, restando in Italia il Genoa ha fatto lo stesso con Blessin, senza dimenticare la stessa Fiorentina con. Secondo lei perché Tornare in ... Montella: 'Mi piacerebbe tornare in Italia. Mou, vincere a Roma è sempre speciale. Balotelli Che annata' Yari Montella è tra i protagonisti del Mondiale Supersport. All'Estoril punta a classificarsi tra i primi cinque.