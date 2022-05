Advertising

AntoVitiello : Il messaggio di #Ibrahimovic Ha sofferto tutto l'anno ma alla fine è stato ripagato con lo scudetto #Milan Persona… - AntoVitiello : Giocare sei mesi senza un legamento... non penso sia umano #Ibrahimovic A 40 anni ha combattuto dolore e sofferenz… - AntoVitiello : AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro L’intervent… - cmdotcom : #Milan , Ibrahimovic: 'Leao è il nostro futuro. Giroud ha spaccato tutto. Theo Hernandez non ha limiti'… - pazzoperrep : RT @csch78: @1000petecchioni Ma vedremo su @repubblica @pazzoperrep l’articolo di stigmatizzazione tipo quello su striscione del #milan e c… -

Le immagini, pubblicate sui canali social del club, mostrano la squadra sul pullman dopo la trasferta, di ritorno verso Casa. C'è Zlatan, che improvvisato giornalista, intervista ...Marko Arnautovic è al centro di alcune chiacchiere di mercato. Dopo l'interessamento di Napoli e Juventus, si è fatto avanti anche ilorfano di Zlatanalmeno fino alla fine dell'anno. Arnautovic ha un contratto col ...Il giorno dopo la vittoria dello scudetto del Milan, il leader dei rossoneri Zlatan Ibrahimovic è partito per Lione per subire una cruciale operazione al ginocchio. Un intervento programmato da tempo ...Ipotesi colpo a costo zero per il Milan in attacco. Dopo Divock Origi la società sta seriamente valutando il centravanti in scadenza.