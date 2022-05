Mané: “Noi africani ignorati per il Pallone d’Oro. Con la Champions ci provo” (Di venerdì 27 maggio 2022) L'attaccante ha fissato come obiettivo la Champions League che potrebbe essere utile anche per la corsa al Pallone d'Oro 2022 Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 maggio 2022) L'attaccante ha fissato come obiettivo laLeague che potrebbe essere utile anche per la corsa ald'Oro 2022

Advertising

Tizio030 : @Spina14_acm @NandoPiscopo1 @kindsim @loca_acm Non è un discorso così semplice, noi la vediamo come elasticità e me… - fifinoillungo : @BeneDelbene Voi vi prendete neymar pogba e mane noi puntiamo su asllani e mkhytarian. Non siamo sullo stesso piano - ste_mane_94 : RT @acmilan: ?? SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI! ???? ?? #SassuoloMilan #SempreMilan #AlwaysWithYou - Spina14_acm : @Teujumped Però il Liverpool quando ha venduto Coutinho aveva in squadra già Salah, Mane e Firmino Noi Saelemaekers, Brahim e Rebic ?? - Cristoincroce1 : @PeppeCheCresce Juve Zidane non ne ho idea, ero piccolo. Liverpool non concordo, perché per me Salah, Mane e Firm… -