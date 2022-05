Advertising

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Proprio per questo, tre ragazzi, Andrea, Alessandro Quaglio e Francesco Ferrari hanno ... Memoryman aka Uovo, Rame, Fabrizio Maurizi, Gino Grasso, Blue Mondays,de Blanck e molti altri.... il ministro per la transizione digitale Vittorio Colao, John Elkann (Stellantis) e poi Leonardo Del Vecchio (EssilorLuxottica, Federico Marchetti (Yoox) Brunello Cucinelli,(Prada) ... Lorenzo Bertelli apripista al Rally Italia Sardegna | RS rallyslalom…e oltre Lorenzo Alberti; Monica Luciani; Marino Della Bona; Manuela Triscornia. 4 Insieme per Carrara Manuel Arfanotti; Antonio Balbi; Stefano Barattini; Antonio Battolla; Rosita Bellocchio; Filippo Maria ...l’impulso irrequieto a riesaminare e reinventare la nostra storia», ha aggiunto Lorenzo Bertelli, direttore marketing & head of corporate social responsibility del gruppo Prada. Per accompagnare il ...