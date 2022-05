LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Norris al comando su Gasly e Russell, tornano in azione le Ferrari (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Perez si mette in scia al compagno di team a 188 millesimi, le Ferrari iniziano su tempi alti 14.44 Russell di nuovo record nel T1 in 19.706 ma non migliora, lo fa Verstappen che stampa un ottimo 1:14.712 con 344 millesimi su Norris, con gomma media nuova 14.43 Di nuovo in pista Leclerc e Sainz. Cercheremo di capire il reale valore delle due vetture di Maranello 14.42 Ancora ai box le due Ferrari. Vedremo quando usciranno i due piloti per gli ultimi giri. Tsunoda ottavo a 480 millesimi, Magnussen 11° si infila tra le due Ferrari 14.41 Russell stampa un ottimo tempo nel T1, record in 19.746, arriva al T2 con soli 24 millesimi di ritardo da Norris e chiude terzo a 155 14.40 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Perez si mette in scia al compagno di team a 188 millesimi, leiniziano su tempi alti 14.44di nuovo record nel T1 in 19.706 ma non migliora, lo fa Verstappen che stampa un ottimo 1:14.712 con 344 millesimi su, con gomma media nuova 14.43 Di nuovo in pista Leclerc e Sainz. Cercheremo di capire il reale valore delle due vetture di Maranello 14.42 Ancora ai box le due. Vedremo quando usciranno i due piloti per gli ultimi giri. Tsunoda ottavo a 480 millesimi, Magnussen 11° si infila tra le due14.41stampa un ottimo tempo nel T1, record in 19.746, arriva al T2 con soli 24 millesimi di ritardo dae chiude terzo a 155 14.40 ...

