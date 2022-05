Isola dei famosi, Carmen Di Pietro e quel dettaglio sul viso: cosa insinua un medico chirurgo sui ritocchini sull’isola (Di venerdì 27 maggio 2022) Arrivano alcune inquietanti dichiarazioni di un medico chirurgo sull’Isola dei famosi e in particolare sul viso di Carmen Di Pietro: ma cosa avrà mai notato sul volto della showgirl e naufraga del reality show? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ex naufrago svela la sua verità sul cibo dato ai naufraghi: ‘Quanto sono dimagrito’ Le dichiarazioni della dottoressa Ancona sul viso di Carmen Di Pietro Andiamo con ordine. Sui social network sta facendo discutere qualche dichiarazione della dottoressa Dvora Ancona, medico chirurgo specializzato in medicina estetica. Nota soprattutto su TikTok, la dottoressa ha osservato il ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022) Arrivano alcune inquietanti dichiarazioni di unsull’deie in particolare suldiDi: maavrà mai notato sul volto della showgirl e naufraga del reality show? LEGGI ANCHE :–dei, ex naufrago svela la sua verità sul cibo dato ai naufraghi: ‘Quanto sono dimagrito’ Le dichiarazioni della dottoressa Ancona suldiDiAndiamo con ordine. Sui social network sta facendo discutere qualche dichiarazione della dottoressa Dvora Ancona,specializzato in medicina estetica. Nota soprattutto su TikTok, la dottoressa ha osservato il ...

