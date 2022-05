Incendio devastante a Cinecittà | a fuoco 10 auto Enjoy

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 maggio 2022) Notte dia Roma, dove due grossi incendi in diversi punti della città hanno visto distrutte numerose vetture. Infatti, lo spaventosoche questa notte ha invaso la Balduina non è stato l’unico protagonista della notte romana. Anche il parcheggio del centro commerciale diha avuto una serata incandescente. Leggi anche: Roma,in un appartamento: 76enne morto carbonizzato L’Nella notte, il centro commerciale diDue, in via Lamaro, ha iniziato ad illuminarsi e non per le luci ma per le fiamme. L’ha distrutto ben 10Fiat 500 della catena sharing “” e ne ha danneggiate altre quattro. Fortunatamente non ci sono stati ...