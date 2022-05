Il Reddito di Cittadinanza può diventare una rendita a vita: notizia bomba (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Reddito di Cittadinanza può diventare una rendita a vita: non è solo un rumors, ma una notizia ‘certa’ Il Reddito di Cittadinanza è una misura introdotta per volontà del Movimento 5 Stelle (era il punto principale della sua agenda elettorale). Questo strumento doveva essere una forma di sostegno al Reddito, ma solo per un momento temporaneo. Queste erano le intenzioni dei suoi ideatori. Reddito di Cittadinanza (pixabay)I percettori dovevano semplicemente ricevere un aiuto, mentre erano impegnati nella ricerca di un nuovo lavoro. Tuttavia, tutte i piani per avviare le persone al mondo del lavoro sono fallite miseramente. Il Reddito di Cittadinanza ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildipuòuna: non è solo un rumors, ma una‘certa’ Ildiè una misura introdotta per volontà del Movimento 5 Stelle (era il punto principale della sua agenda elettorale). Questo strumento doveva essere una forma di sostegno al, ma solo per un momento temporaneo. Queste erano le intenzioni dei suoi ideatori.di(pixabay)I percettori dovevano semplicemente ricevere un aiuto, mentre erano impegnati nella ricerca di un nuovo lavoro. Tuttavia, tutte i piani per avviare le persone al mondo del lavoro sono fallite miseramente. Ildi...

