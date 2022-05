I 15 bistrot a Milano che fanno la differenza (Di venerdì 27 maggio 2022) È la «rivincita del secondo». Sono i locali, spesso aperti dagli chef stellati, dove l’esperienza culinaria è di livello, ma i prezzi sono più competitivi. Di design, sono però spesso informali. E tutti li amano. Ecco dove vivere la tendenza del momento Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) È la «rivincita del secondo». Sono i locali, spesso aperti dagli chef stellati, dove l’esperienza culinaria è di livello, ma i prezzi sono più competitivi. Di design, sono però spesso informali. E tutti li amano. Ecco dove vivere la tendenza del momento

Advertising

ClaudioBollenti : RT @faaabbbio: nel momento esatto in cui scendi a Stazione Milano Centrale nelle tue tasche avviene un'inflazione di cui non realizzi la po… - Stormtrooper528 : RT @faaabbbio: nel momento esatto in cui scendi a Stazione Milano Centrale nelle tue tasche avviene un'inflazione di cui non realizzi la po… - LaFrauMi1 : RT @faaabbbio: nel momento esatto in cui scendi a Stazione Milano Centrale nelle tue tasche avviene un'inflazione di cui non realizzi la po… - giomag8 : RT @faaabbbio: nel momento esatto in cui scendi a Stazione Milano Centrale nelle tue tasche avviene un'inflazione di cui non realizzi la po… - BrambillaLuca : RT @faaabbbio: nel momento esatto in cui scendi a Stazione Milano Centrale nelle tue tasche avviene un'inflazione di cui non realizzi la po… -