Horizon Zero Dawn: Netflix svilupperà una serie basata sul videogioco PlayStation (Di venerdì 27 maggio 2022) Horizon Zero Dawn, videogioco uscito nel 2017 su PlayStation, diventerà presto una serie TV Netflix. Netflix ha annunciato che presto svilupperà una serie TV basata su Horizon Zero Dawn, celebre videogioco della PlayStation. L'opera si aggiunge ai tanti adattamenti basati su videogiochi, in arrivo su diverse piattaforme digitali, tra cui ricordiamo anche The Last of Us per HBO e God of War per Amazon Prime Video. Aloy, protagonista del videogioco Horizon Zero Dawn, farà il suo debutto televisivo su Netflix. Nelle scorse ore è stato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022)uscito nel 2017 su, diventerà presto unaTVha annunciato che prestounaTVsu, celebredella. L'opera si aggiunge ai tanti adattamenti basati su videogiochi, in arrivo su diverse piattaforme digitali, tra cui ricordiamo anche The Last of Us per HBO e God of War per Amazon Prime Video. Aloy, protagonista del, farà il suo debutto televisivo su. Nelle scorse ore è stato ...

