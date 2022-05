Advertising

kunbrate1 : RT @Filippomaggi97: ?? Cominciato ufficiale: 'Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Diretto… - Filippomaggi97 : ?? Cominciato ufficiale: 'Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Dir… - atalantagese : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, si separano le strade con il direttore sportivo D'Amico - sportli26181512 : Hellas Verona, UFFICIALE: il ds D'Amico ha rescisso, lo attende l'Atalanta: Mancava soltanto l'ufficialità, ora è a… - HellasLive : UFFICIALE #HellasVerona, interruzione consensuale del rapporto col direttore sportivo Tony D’Amico -

La Juve non vuole sbagliare la scelta sul laterale mancino del futuro, il cerchio sembra stringersi intorno a Destiny Udogie, in forza all'Udinese e cresciuto nell'. Non perderti le ...Accanto a lui il tecnico sogna ancora Nicolò Casale dell'anche se la pista sembra essersi raffreddata. Il presidente Setti partirà da una richiesta di 15 milioni di euro nella speranza ...Stando a quanto riportato dall'edizione veronese del Corriere della Sera, il Napoli starebbe facendo un forte pressing per il centrocampista del Verona, Antonin Barak: "A spingere con maggiore insiste ...Sui campi di Meletole e Castelnovo Sotto, si è disputato il 3° Torneo Speroni organizzato dal Progetto Intesa (nella foto la squadra dei 2010) con la collaborazione degli Amatori del Birrino e dell’AP ...