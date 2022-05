Giro d’Italia 2022, ventunesima tappa cronometro Verona: percorso e altimetria (Di venerdì 27 maggio 2022) L’altimetria e il percorso della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2022, la cronometro individuale di 17,4 chilometri con partenza e arrivo a Verona. La prova contro il tempo che assegnerà la vittoria finale del Giro 105 si svolge nel contesto delle Colline Veronesi, con la salita di Torricella Massimiliana (4,5 km al 5% medio) che darà anche l’intertempo al km 9,5. Poi discesa e ultimi chilometri in centro città con il suggestivo in Piazza Bra per poi entrare all’interno dell’Arena. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING L’altimetria della cronometro La planimetria SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) L’e ildellae ultimadel, laindividuale di 17,4 chilometri con partenza e arrivo a. La prova contro il tempo che assegnerà la vittoria finale del105 si svolge nel contesto delle Colline Veronesi, con la salita di Torricella Massimiliana (4,5 km al 5% medio) che darà anche l’intertempo al km 9,5. Poi discesa e ultimi chilometri in centro città con il suggestivo in Piazza Bra per poi entrare all’interno dell’Arena. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING L’dellaLa planimetria SportFace.

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - La7tv : #piazzapulita «Circa il 50% delle coste è soggetto a concessioni balneari in Italia. Il giro d’affari è di circa 15… - Federugby : ?? Il Capitano di #Italrugby Michele #Lamaro ha premiato con la Maglia Bianca Juan Pedro Lopez Perez, a conclusione… - padplayer7 : RT @giroditalia: Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - paolafreschini : RT @famiglieinrsa: Togliere subito le assurde e incomprensibili limitazioni. La contraddizione ha assunto la forma di paradosso. Assembram… -