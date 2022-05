Fiorentina: Dragowski via, c'è il prezzo (Di venerdì 27 maggio 2022) La Fiorentina ha deciso di cedere il portiere polacco Bartlomiej Dragowski: costa 5 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Laha deciso di cedere il portiere polacco Bartlomiej: costa 5 milioni di euro.

Advertising

Fiorentinanews : #Vicario è il portiere con più parate di tutta la #SerieA. #Terracciano a metà classifica, #Dragowski in fondo… - pizzico76 : S'impara dello scambio di prestiti #Kouame - #Gollini che consentirebbe alla #Fiorentina di investire in un altro r… - CNSTLorenz : Scambio alla pari Gollini/Kouame'..a mio parere scambio perfetto,almeno i 10-11 che incassiamo per Dragowski li spe… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Chi sarà il successore di #Dragowski? Due strade per la #Fiorentina #calciomercato - Fiorentinanews : Chi sarà il successore di #Dragowski? Due strade per la #Fiorentina #calciomercato -