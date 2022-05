Farfalle, ecco l’ultima canzone registrata da Michele Merlo (Di venerdì 27 maggio 2022) È passato quasi un anno dalla scomparsa di Michel Merlo e per ricordarlo la famiglia ha deciso di rilasciare l’inedito Farfalle e organizzare un evento che porterà avanti gli obiettivi dell’Associazione Onlus, Romantico ribelle. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Domenico Merlo ha parlato del figlio e dell’uscita di Farfalle: “Come sto? Come può stare un padre che ha perso un figlio, non passerà mai! In questo periodo l’anno scorso lui aveva inciso una canzone. Questo pezzo è quasi una richiesta d’aiuto, è un urlo. Uscirà per celebrare l’anniversario“. Michele se n’è andato troppo presto, all’improvviso, lasciando come ultimo saluto un pezzo davvero bellissimo. fuori ora “Farfalle” di Michele Merlo. mi manchi tantissimo michi, ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 maggio 2022) È passato quasi un anno dalla scomparsa di Michele per ricordarlo la famiglia ha deciso di rilasciare l’ineditoe organizzare un evento che porterà avanti gli obiettivi dell’Associazione Onlus, Romantico ribelle. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Domenicoha parlato del figlio e dell’uscita di: “Come sto? Come può stare un padre che ha perso un figlio, non passerà mai! In questo periodo l’anno scorso lui aveva inciso una. Questo pezzo è quasi una richiesta d’aiuto, è un urlo. Uscirà per celebrare l’anniversario“.se n’è andato troppo presto, all’improvviso, lasciando come ultimo saluto un pezzo davvero bellissimo. fuori ora “” di. mi manchi tantissimo michi, ...

