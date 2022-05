Advertising

DisneyPixarIT : Indossate la tuta. Accendete i motori. Preparatevi ad andare verso l'infinito e oltre a Monaco! ???? #Lightyear… - SkySportF1 : F1, l'emozionante post di Leclerc per il GP Monaco: Charles con la versione di sé bambino #SkyMotori #F1 #Formula1… - CatelliRossella : F1, Monaco, Leclerc: 'Spero di poter sfruttare il fattore campo' - F1 - ANSA - ilgladiatore36 : #MonacoGP , #Leclerc : 'Speriamo di andare forte anche a Monaco' - fisco24_info : F1, Monaco, Leclerc: 'Spero di poter sfruttare il fattore campo': Ferrarista: 'Team ha capito qual è stato il probl… -

... un evento glamour e una sfida alla logica, che vedrà impegnate le velocissime monoposto di Formula 1 sulle strade, spesso pure strette e tortuose, del Principato di, casa di Charles..."Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui". Charlesè pronto per correre il Gp dia due passi da casa sua. "Quest'anno - aggiunge il pilota della Ferrari nella conferenza stampa in vista del week and a- abbiamo un pacchetto forte ...Non molto, salvo che le edizioni italiana e spagnola del film potranno contare su un piccolo cameo d’eccezione, quello dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, che in questi ...Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 GP Monaco 2022 Montecarlo live oggi venerdì 27 maggio: orari, cronaca, tempi e classifica delle prime due sessioni.