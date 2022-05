È morto Alan White, storico batterista degli Yes (Di venerdì 27 maggio 2022) Yes in lutto per la perdita dello storico batterista Alan White. Nello stesso giorno della scomparsa di Andy Fletcher dei Depeche Mode, apprendiamo che è venuto a mancare anche il batterista britannico. Il musicista aveva 72 anni dopo una breve malattia. La notizia viene confermata sui social e la moglie del musicista fa sapere che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vittorio Sgarbi corre in aiuto di Morgan Enrico Ruggeri live report della data zero del tour Rovazzi insieme a J-Ax: nuovo singolo Umbria Jazz edizione 2019 da record Annalisa è online il video del nuovo singolo John Taylor dei Duran Duran era positivo al COVID-19 Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Yes in lutto per la perdita dello. Nello stesso giorno della scomparsa di Andy Fletcher dei Depeche Mode, apprendiamo che è venuto a mancare anche ilbritannico. Il musicista aveva 72 anni dopo una breve malattia. La notizia viene confermata sui social e la moglie del musicista fa sapere che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vittorio Sgarbi corre in aiuto di Morgan Enrico Ruggeri live report della data zero del tour Rovazzi insieme a J-Ax: nuovo singolo Umbria Jazz edizione 2019 da record Annalisa è online il video del nuovo singolo John Taylor dei Duran Duran era positivo al COVID-19

Advertising

fisco24_info : E' morto Alan White, batterista degli Yes: La band gli dedicherà il Close to the Edge UK Tour a giugno - serenel14278447 : E' morto Alan White, batterista degli Yes - iconanews : E' morto Alan White, batterista degli Yes - lasiciliait : E' morto Alan White, il batterista della leggandaria band degli Yes - FMDBlog : #YES: E’ morto all’età di 72 anni, nella sua casa a Seattle, lo storico batterista degli YES #AlanWhite. #FareMusic -