DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: Ducati al top, Zarco detta il passo (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Bagnaia si migliora e sale al terzo posto! Conferme per il piemontese che cerca di rifarsi dopo la scivolata di Le Mans. 14.27 Continua il lavoro delle squadre. Ottimo ritmo per Ducati che detta il ritmo in scioltezza con Zarco. Il francese precede Nakagami e Bastianini. Bagnaia e Rins inseguono al quarto ed al quinto posto. Solo 18mo Rins (Suzuki), uno dei pocji in pista in questo momento. 14.24 La classifica aggiornata: 1 5 J. Zarco 1:46.381 2 23 E. BASTIANINI +0.362 3 63 F. BAGNAIA +0.383 4 41 A. ESPARGARO +0.418 5 42 A. RINS +0.566 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 88 M. ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Bagnaia si migliora e sale al terzo posto! Conferme per il piemontese che cerca di rifarsi dopo la scivolata di Le Mans. 14.27 Continua il lavoro delle squadre. Ottimo ritmo percheil ritmo in scioltezza con. Il francese precede Nakagami e Bastianini. Bagnaia e Rins inseguono al quarto ed al quinto posto. Solo 18mo Rins (Suzuki), uno dei pocji in pista in questo momento. 14.24 La classifica aggiornata: 1 5 J.1:46.381 2 23 E. BASTIANINI +0.362 3 63 F. BAGNAIA +0.383 4 41 A. ESPARGARO +0.418 5 42 A. RINS +0.566 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 88 M. ...

