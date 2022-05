Da Intesa Sanpaolo 4 milioni per la crescita sostenibile di Gap Spa (Di venerdì 27 maggio 2022) Sovere. Da Intesa Sanpaolo un supporto di 4 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di GAP S.p.A., società bergamasca con importante sede operativa in Brescia specializzata nella movimentazione dei materiali e degli scarti di lavorazione presso le aziende siderurgiche nazionali e oltre confine. L’intervento complessivo rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il finanziamento di Intesa Sanpaolo, a valere sul nuovo plafond Circular Economy da 8 miliardi di euro istituito per supportare le imprese che avviano progetti di economia circolare e di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Sovere. Daun supporto di 4di euro per i nuovi progetti didi GAP S.p.A., società bergamasca con importante sede operativa in Brescia specializzata nella movimentazione dei materiali e degli scarti di lavorazione presso le aziende siderurgiche nazionali e oltre confine. L’intervento complessivo rientra nel piano più ampio didi supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il finanziamento di, a valere sul nuovo plafond Circular Economy da 8 miliardi di euro istituito per supportare le imprese che avviano progetti di economia circolare e di ...

