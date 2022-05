**Covid: post minacce a Draghi e Mattarella, pm chiede archiviazione per 5** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per cinque indagati per alcune delle minacce arrivate nel corso del 2021 al presidente del consiglio Mario Draghi e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in relazione alle politiche adottate per contrastare la pandemia da covid. Una richiesta che i pm di piazzale Clodio hanno motivato per due distinti fascicoli con l'assenza di condizioni di procedibilità. Per quattro degli indagati, tutti uomini tra i 63 anni e i 42 anni, individuati dopo i messaggi postati sui social, non sono emersi dagli accertamenti disposti su pc e telefoni riscontri tali da disporre il giudizio. Altre richieste di archiviazione riguardano anche le indagini aperte dopo alcune lettere anonime recapitate oltre che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto l'per cinque indagati per alcune dellearrivate nel corso del 2021 al presidente del consiglio Marioe al presidente della Repubblica Sergio, in relazione alle politiche adottate per contrastare la pandemia da covid. Una richiesta che i pm di piazzale Clodio hanno motivato per due distinti fascicoli con l'assenza di condizioni di procedibilità. Per quattro degli indagati, tutti uomini tra i 63 anni e i 42 anni, individuati dopo i messaggiati sui social, non sono emersi dagli accertamenti disi su pc e telefoni riscontri tali da disporre il giudizio. Altre richieste diriguardano anche le indagini aperte dopo alcune lettere anonime recapitate oltre che ...

