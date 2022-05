Belluno | scossa di terremoto ieri sera nell' Agordino | nessun danno

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 maggio 2022)alle 22,08 un forte boato seguito da unadiha spaventato la zona dell'Alto, in provincia di. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha riportato unadi magnitudo 1.8 della scala Richter a una profondità di 11 chilometri. L'epicentro si trova a meno di un chilometro a sud est del paese di Rocca Pietore ma è stata sentita distintamente anche nei centri abitati circostanti fino a un raggio di circa 6 chilometri. Le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini preoccupati sono state molte ma per il momento non si segnalano danni a cose o persone. Le squadre di soccorso si trovano sul posto per effettuare le opportune verifiche.