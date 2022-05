A Somma Vesuviana Mastella va coi grillini | per la gioia di Osho

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAlleanze scomode, relazioni che vivono sul filo del rasoio. Clemente, per certi versi, ne è il maestro. Saltano gli schieramenti rimanda ad un gergo calcistico ma in questo caso calza a pennello quando c’è di mezzo la cabina elettorale. In vista della prossima tornata amministrativa del 12 giugno, il nuovo partito del sindaco di Benevento sosterrà a(comune del napoletano di circa 35mila abitanti) il candidato alla carica di primo cittadino Salvatore Di Sarno. Nella stessa coalizione, tanto per tenere alto il nome delle alleanze inedite, oltre a «Noi di centro», formazione guidata daci saranno i tanto ‘amati’. Dunque si fa avanti una crasi che fu coniata quando c’era un governo da salvare: i Pentati. ...

