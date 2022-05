A che ora passa il Giro d’Italia oggi | Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte Programma preciso | paesi attraversati | quando vederlo sotto casa

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022)venerdì 27 maggio va in scena la diciannovesima tappa del2022:178 km dadi, da affrontare 3.230 metri di dislivello. Si tratta della penultima frazione di montagna di questa edizione della Corsa Rosa e si preannuncia altamente spettacolare, gli uomini di classifica si daranno battaglia per la conquista del Trofeo Senza Fine e per salire sul podio. Dopo le ascese di Villanovra Grotte e del Passo di Tanamea (due GPM di terza categoria), si sconfinerà in Slovenia e si dovrà affrontare la durissima salita di Kolovrat: 10,3 km al 9,2% di pendenza media. Dal GPM mancheranno 43 km al traguardo: i primi 15 km saranno in discesa rientrando in Italia, poi 8 km in falsopiano e a seguire la salita conclusiva, il GPM di ...