Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 16:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Viabilità DEL 26 MAGGIO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA CASAL DE CEVERI VERSO VITERBO SEMPRE CODE MA PER TRAFFICO PER CHI PROCEDE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA LABARO MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CON LA Roma FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA RESTANO INVECE DISAGI SULLA PONTINA, SI STA IN FILA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. NELLA CAPITALE OGGI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA CASAL DE CEVERI VERSO VITERBO SEMPRE CODE MA PER TRAFFICO PER CHI PROCEDE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA LABARO MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CON LAFIUMICINO FINO ALLANINA RESTANO INVECE DISAGI SULLA PONTINA, SI STA IN FILA TRA CASTELNO E SPINACETO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. NELLA CAPITALE OGGI ...

