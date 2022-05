Vaiolo delle scimmie, Speranza: “Attenzione alta ma no allarmismi” (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Sui casi di Vaiolo delle scimmie Attenzione ma no agli allarmismi. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), al Tg3. “Abbiamo attivato la nostra rete di sorveglianza sia a livello europeo che a livello nazionale – ha detto – in Italia abbiamo un numero limitato di casi. Bisogna tenere alta l’Attenzione ma senza allarmismi”. Il ministro è tornato a precisare che “siamo di fronte a una vicenda totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto con il Covid”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Sui casi dima no agli. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto(foto), al Tg3. “Abbiamo attivato la nostra rete di sorveglianza sia a livello europeo che a livello nazionale – ha detto – in Italia abbiamo un numero limitato di casi. Bisogna tenerel’ma senza”. Il ministro è tornato a precisare che “siamo di fronte a una vicenda totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto con il Covid”. L'articolo L'Opinionista.

