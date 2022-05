Traffico Roma del 26-05-2022 ore 19:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani tutto bloccato in centro zona Circo Massimo e Colosseo per i festeggiamenti per la vittoria della Roma della League i tifosi giallorossi arrivati da ogni parte della città e non solo hanno ascoltato due pullman con i giocatori tra via dell’Arcadia Circo Massimo Cristoforo Colombo via delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena lunghe code sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese chiuse le stazioni Circo Massimo e Colosseo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni Pyramid deviate anche tutte le linee bus di zona è sempre in tema di trasporto pubblico ricordiamo che è chiusa al servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili i treni transitano senza fermarsi e dura la situazione sul ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani tutto bloccato in centro zona Circo Massimo e Colosseo per i festeggiamenti per la vittoria delladella League i tifosi giallorossi arrivati da ogni parte della città e non solo hanno ascoltato due pullman con i giocatori tra via dell’Arcadia Circo Massimo Cristoforo Colombo via delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena lunghe code sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese chiuse le stazioni Circo Massimo e Colosseo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni Pyramid deviate anche tutte le linee bus di zona è sempre in tema di trasporto pubblico ricordiamo che è chiusa al servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili i treni transitano senza fermarsi e dura la situazione sul ...

