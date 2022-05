Roma | la festa non si ferma | oggi sfilata in pullman al Circo Massimo | attese 500mila persone

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - sportface2016 : Allo stadio Olimpico scoppia la festa: la #Roma ha vinto la #ConferenceLeague #RomaFeyenoord - TuttoASRoma : Festa Roma, giro sul bus scoperto: il programma della giornata - Open_gol : Più di 3mila tifosi hanno atteso le quattro del mattino per accogliere la squadra in aeroporto -

Laè appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze dioggi tocca alla sfilata col pullman con sopra Mourinho e la squadra nella capitale. Si ...- Il trofeo è arrivato a, adesso è il momento di festeggiare tutti insieme. Laquesta notte intorno alle 4 è sbarcata all'aeroporto di Fiumicino e si è diretta subito al Fulvio Bernardini per festeggiare con un ...Roma, festa infinita: 3mila tifosi a Fiumicino alle 4 di notte per accogliere Mou e i suoi, oggi festa al Circo Massimo, FOTO e VIDEO del 26/05/2022 alle 08:30 ...La festa è appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze di Roma oggi tocca alla sfilata col pullman con sopra Mourinho e la squadra ...