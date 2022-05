Omicidio Willy, Gabriele Bianchi si difende: 'Non l'ho toccato neanche con un dito, non sarei in grado' (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi ha ammazzato Willy ? L'imputato al processo sull'Omicidio di Willy Monteiro Duarte dice di non averlo toccato con un dito. 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi ha ammazzato? L'imputato al processo sull'diMonteiro Duarte dice di non averlocon un. 'non l'honemmeno con un. Io nonstato in, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito'. E' quanto affermato, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti all… - Adnkronos : Omicidio #Willy, parla Gabriele Bianchi: 'Non sono io il responsabile, non l'ho toccato con un dito'. - infoitinterno : Omicidio Willy, difesa Bianchi: nessun teste ha visto pestaggio - infoitinterno : Omicidio Willy Monteiro, Bianchi: 'Non l'ho toccato' -