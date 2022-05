Milan | Bertolucci | “Scudetto? Non capisco perché ci sia clamore” | VIDEO

(Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo, ex tennista e tifoso del, ha parlato della conquista dello. Una vittoria miracolosa? Lui non la pensa allo stesso modo. "L'anno scorso eravamo secondi, mica quattordicesimi!". Ecco ildi Radio Rossonera

Advertising

haran_milan : Bertolucci sul Milan è un gatto attaccato ai maroni - Gagliani92 : C'è un filo rossonero che lega Stefano Pioli a Magritte, passando dagli Imagine Dragons, toccando Guccini, fino a B… -

Pianeta Milan

"Il tennis ha privato l'Italia di una grande coppia comica: Panatta e" Db Milano 23/11/2011 - Champions League /- Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:...... Roberto Rossellini, Mario Monicelli, Michelangelo Antonioni, Gillo Pontecorvo, Bernardo,... https://www.criterion.com/films/28176 - miracle - in -I tifosi milanisti non sono rimasti colpiti dalla copertura della corsa al titolo di Serie A da parte dei media italiani, notando uno squilibrio tra le interviste ai giocatori del Sassuolo e della Sam ...Il direttore di Ubitennis, Ubaldo Scanagatta ha intercettato, in questa domenica finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022, all’uscita dal Foro Italico nientepopodimeno che Paolo Bertolucci. L’ex ...