LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il terzo set! (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHIUSURA A VOLO DI CARBELLAS! 15-15 Gran diritto in uscita dal servizio. 0-15 Sinner trova un ottimo diritto a sventaglio. 0-2 INCREDIBILE RIMONTA E BREAK DI Carballes! GAME PAZZESCO (IN NEGATIVO) DI Sinner CHE ROMPE LA RACCHETTA 40-AD INCREDIBILE PALLA BREAK PER Carballes! 40-40 DI NUOVO AI VANTAGGI! Occhio a non cadere nella trappola dello spagnolo. 40-3 Non chiude Sinner a volo: PASSANTE INCREDIBILE CON UN ALTRO SMASH DI Carballes 40-15 Scappa via la risposta di Carballes Baena. 30-15 L’italiano sfonda a rete con il diritto in avanzamento. 15-15 Diritto in rete dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di Sinner. 0-1 INVASIONE DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 CHIUSURA A VOLO DI CARBELLAS! 15-15 Gran diritto in uscita dal servizio. 0-15trova un ottimo diritto a sventaglio. 0-2 INCREDIBILE RIMONTA E BREAK DI! GAME PAZZESCO (IN NEGATIVO) DICHE ROMPE LA RACCHETTA 40-AD INCREDIBILE PALLA BREAK PER! 40-40 DI NUOVO AI VANTAGGI! Occhio a non cadere nella trappola dello spagnolo. 40-3 Non chiudea volo: PASSANTE INCREDIBILE CON UN ALTRO SMASH DI40-15 Scappa via la risposta di. 30-15 L’italiano sfonda a rete con il diritto in avanzamento. 15-15 Diritto in rete del. 15-0 Prima vincente di. 0-1 INVASIONE DI ...

