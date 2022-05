Le Borse europee chiudono in deciso rialzo, a Milano (+1,2%) svetta Saipem (Di giovedì 26 maggio 2022) Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee che hanno allungato il passo sul finale in scia all'andamento tonico di Wall Street, che tenta di proseguire il recupero di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Chiusura inper Piazza Affari e le principaliche hanno allungato il passo sul finale in scia all'andamento tonico di Wall Street, che tenta di proseguire il recupero di ...

Advertising

rosati22 : RT @sole24ore: ?? #Finanza, quella che sembrava una giornata appannata per le #Borse europee, strette tra timori sulla crescita globale (Moo… - sole24ore : ?? #Finanza, quella che sembrava una giornata appannata per le #Borse europee, strette tra timori sulla crescita glo… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono in verde: ????+1,2% ????+1,7% ????+1,7% ????+0,6% A #PiazzaAffari #Saipem (+8,3%) la mig… - yungestrader : oggi primo segnale che mi ha fatto pensare . crypto correlate fino allo 0.7 con mercato azionario , oggi borse euro… - MilanoFinanza : Wall Street apre in rialzo. Positive anche le borse europee -